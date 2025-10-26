На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов заявил о ликвидации американского наемника в зоне боевых действий

Рогов: в зоне боевых действий ликвидировали американского наемника Шардта
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий американского наемника Боуэна Шардта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

«Согласно полученной подтвержденной информации, в том числе из лагеря противника, в зоне СВО ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт с позывным «Рабат», — сказал он, отметив, что обстоятельства уточняются.

Шардт, по сведениям Рогова, причастен к военным преступлениям в отношении жителей Курской области.

В начале октября РИА Новости сообщило, что в составе украинских вооруженных сил появилось новое подразделение, специализирующееся на работе с беспилотными системами и состоящее из иностранных наемников.

По его данным, бойцов планируют обучать не только управлению воздушными дронами, но и использованию наземных роботизированных систем.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили арабских наемников в ДНР.

