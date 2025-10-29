В Херсоне произошла серия взрывов

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.
До этого в Подольске (предыдущее название Котовск) Одесской области повреждена критическая инфраструктура, жители города лишились электроэнергии и частично воды. По данным компании «Укржелдорога», после инцидента были зафиксированы задержки в движении нескольких поездов в регионе.
В ночь на 29 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о том, что в Одессе прогремели несколько взрывов. На всей территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.
22 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военнослужащие начали рыть окопы и минировать здания в городе Херсоне, подконтрольном Киеву. Он выразил уверенность, что если бойцы ВСУ будут действовать в Херсоне точно так же, как в Артемовске, то ситуация станет для них критической.
Ранее в Европе заговорили о «решающей зиме» для Украины.