В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

До этого в Подольске (предыдущее название Котовск) Одесской области повреждена критическая инфраструктура, жители города лишились электроэнергии и частично воды. По данным компании «Укржелдорога», после инцидента были зафиксированы задержки в движении нескольких поездов в регионе.

В ночь на 29 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о том, что в Одессе прогремели несколько взрывов. На всей территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

22 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военнослужащие начали рыть окопы и минировать здания в городе Херсоне, подконтрольном Киеву. Он выразил уверенность, что если бойцы ВСУ будут действовать в Херсоне точно так же, как в Артемовске, то ситуация станет для них критической.

