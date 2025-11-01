На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ за год заняли свыше 250 населенных пунктов

ТАСС: ВС РФ в 2025 году освободили свыше 250 населенных пунктов
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ в 2025 году освободили свыше 250 населенных пунктов. Об этом пишет ТАСС.

Города, села и деревни российские войска занимали и возвращали под контроль в Донецкой и Луганской народных республиках, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях.

31 октября бойцы группировки российских войск «Восток» взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области Украины.

Кроме того, в течение прошедшей недели под контроль Вооруженных сил России взяты населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области, Егоровка и Вишневое в Днепропетровской области.

9 сентября глава ДНР Денис Пушилин наградил освободивших за время СВО более 100 населенных пунктов бойцов. Также он побывал на освобожденной территории, посетил Горняк Кураховского муниципального округа и ряд других освобожденных населенных пунктов, где пообщался с местными жителями и узнал, какие вопросы люди просят решить.

Ранее ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожье и Днепропетровской области.

