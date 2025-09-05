В Донецкой народной республике наградили воинов-освободителей более сотни населенных пунктов

Глава ДНР наградил освободивших за время СВО более 100 населенных пунктов бойцов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил награды военнослужащим 114-й бригады, освободившим за время специальной военной операции уже более 100 населенных пунктов. Об этом глава ДНР сообщил в своем Telegram-канале.

Пушилин рассказал, что также совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко побывал на освобожденной территории, посетил Горняк Кураховского муниципального округа и ряд других освобожденных населенных пунктов, где пообщался с местными жителями и узнал, какие вопросы люди просят решить.

«Зафиксировал все острые темы, взял их в работу, межведомственная рабочая группа по освобожденным территориям оперативно отработает», — отметил глава ДНР.

Он добавил, что в рамках визита не смог посетить православный храм в Карловке, так как здание получило повреждения. Пушилин заверил, что все они будут устранены.

«Обязательно восстановим разрушенные храмы, наш долг привести их в порядок», — подчеркнул глава ДНР.