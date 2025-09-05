На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Донецкой народной республике наградили воинов-освободителей более сотни населенных пунктов

Глава ДНР наградил освободивших за время СВО более 100 населенных пунктов бойцов
true
true
true
close
Telegram-канал «Пушилин Д.В.»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил награды военнослужащим 114-й бригады, освободившим за время специальной военной операции уже более 100 населенных пунктов. Об этом глава ДНР сообщил в своем Telegram-канале.

Пушилин рассказал, что также совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко побывал на освобожденной территории, посетил Горняк Кураховского муниципального округа и ряд других освобожденных населенных пунктов, где пообщался с местными жителями и узнал, какие вопросы люди просят решить.

«Зафиксировал все острые темы, взял их в работу, межведомственная рабочая группа по освобожденным территориям оперативно отработает», — отметил глава ДНР.

Он добавил, что в рамках визита не смог посетить православный храм в Карловке, так как здание получило повреждения. Пушилин заверил, что все они будут устранены.

«Обязательно восстановим разрушенные храмы, наш долг привести их в порядок», — подчеркнул глава ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами