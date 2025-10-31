На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны: группировка «Восток» взяла под контроль Новоалександровку
true
true
true
close
Станислав красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Восток» за сутки взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Кроме того, что в течение прошедшей недели под контроль Вооруженных сил России взяты населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области, Егоровка и Вишневое в Днепропетровской области.

Российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трех бригад территориальной обороны, говорится.

По данным Минобороны, в общей сложности на данном направлении украинская армия потеряла до 1950-ти военнослужащих, 14 боевых бронированных машин и 108 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

31 октября Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате ударов в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины.

Ранее военный эксперт назвал цели массированного удара ВС РФ по Украине.

