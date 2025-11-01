На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На подлете к Москве уничтожили второй беспилотник

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
true
true
true
close
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили второй за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин заявил, что силы ПВО сбили дрон на подлете к Москве.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По информации министерства обороны РФ, 34 дрона были ликвидированы над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Утром 31 октября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 130 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее дрон влетел в квартиру в подмосковном Красногорске и взорвался.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами