На подлете к Москве уничтожили второй беспилотник

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили второй за ночь беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин заявил, что силы ПВО сбили дрон на подлете к Москве.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По информации министерства обороны РФ, 34 дрона были ликвидированы над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Утром 31 октября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 130 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее дрон влетел в квартиру в подмосковном Красногорске и взорвался.