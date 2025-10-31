На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над тремя регионами России уничтожили 38 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили 38 дронов ВСУ над Крымом, Белгородской и Воронежской областями
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 31 октября уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, БПЛА сбили в промежутке с 20:00 до 23:00 мск. Как уточнили в ведомстве, 34 дрона были ликвидированы над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Утром 31 октября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 130 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Там заявили, что наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 31, еще 21 уничтожен над Воронежской и 14 над Белгородской областями. Кроме того, девять дронов сбили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, шесть — над Липецкой и Ярославской, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской и один — над Московским регионом.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
