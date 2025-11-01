На подлете к Москве сбили БПЛА

Силы противовоздушной обороны РФ сбили БПЛА ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил чиновник.

До этого в ночь на 30 октября только за полчаса Москву атаковали четыре БПЛА. При этом 31 октября из 130 сбитых ночью дронов один летел над Московским регионом.

Ночью 27 октября в Москве и Московской области сбили 40 украинских ударных БПЛА, заявили в российском Минобороны. Собянин тогда написал о первом БПЛА, летевшем к столице, в 00:40, и затем сообщал о сбитых беспилотниках почти каждые 15 минут. Ограничения на полеты вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. На запасные аэродромы были отправлены три самолета.

Ранее в Ярославле временно закрыли несколько детских садов из-за падения дрона.