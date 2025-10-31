Глава Пентагона высказался о ядерных испытаниях США

Ядерные испытания США могут минимизировать вероятность начала конфликта с применением ядерного оружия. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что нам необходимо иметь надежное средство ядерного сдерживания. Это основа сдерживания. Понимание этого и возобновление испытаний — очень ответственный подход к этому», — сказал он.

По словам главы Пентагона, американский «ядерный арсенал» поможет США «обеспечивать мир посредством силы».

До этого президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.