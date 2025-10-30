Во всех регионах Украины ограничат энергопотребление

По всей Украине 31 октября будут действовать ограничения на энергопотребление

Во всех регионах Украины в пятницу, 31 октября, круглосуточно будут применяться меры ограничения энергопотребления. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме страны, сообщили в пресс-службе украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго».

Там заявили, что ограничениям подвергнутся от 0,5 до 3 очередей потребителей.

Утром 30 октября в министерстве энергетики Украины сообщили, что Вооруженные силы России атаковали энергетическую инфраструктуру страны. Удары были нанесены по четырем теплоэлектростанциям: Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

В связи с повреждениями электросетей экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях. Также перебои зафиксировали в других регионах страны.

Позже в Минобороны России заявили, что российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу объектов военно-промышленного комплекса украинской стороны.

Ранее экс-министр энергетики Украины спрогнозировала тяжелую зиму в стране.