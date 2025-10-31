В Кремле оценили вероятность награждения создателей «Буревестника»

Президент России Владимир Путин с большой долей вероятности удостоит государственных наград разработчиков крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

До этого российский лидер заявил, что «Буревестник» имеет безусловные преимущества перед противником, и страна может гордиться достижениями отечественных ученых. По словам главы государства, преимущества новой российской ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал о значении «Буревестника» для будущего российской экономики.