В Минобороны отчитались о ситуации в Красноармейске

В Красноармейске дроны ВС РФ контролируют пространство на линии соприкосновения

Расчеты дронов ВС РФ в Красноармейске полностью контролируют воздушное пространство на линии соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При помощи беспилотников также ведется уничтожение вражеской живой силы, пытающейся прорваться из окружения.

Российские войска проводят зачистку территории, ликвидирую вражеских военных, которые не желают сдаваться в плен.

29 октября президент РФ Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

27 октября ведомство сообщило, что российские войска прервали четыре попытки ВСУ прорваться из окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки под Купянском.

Ранее аналитик описал тактику ВС России при штурме Красноармейска.