Российские ударные БПЛА сорвали попытки прорыва ВСУ из окружения в Красноармейске

Операторы БПЛА сорвали 9 попыток ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске
Операторы ударных беспилотников группировки войск «Центр» срывают попытки украинских подразделений вырваться из окруженных районов Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, расчеты БПЛА наносят удары по противнику, не позволяя ему вырваться из окружения.

Отмечается, что российские штурмовые отряды продолжают уничтожать окруженные формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала.

Также было зафиксировано девять неудачных попыток ВСУ атаковать позиции российских войск и прорваться в северном и северо-западном направлениях. Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ пресекли очередную попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино.

30 октября Министерство обороны России получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения мест базирования в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы солдаты ВСУ. В ведомстве отметили, что при необходимости готовы прекратить боевые действия на 5–6 часов на этих территориях, а также обеспечить коридоры для свободного въезда и выезда журналистов при наличии гарантий безопасности как представителей СМИ, так и российских военных.

29 октября Путин заявил, что ВСУ в Красноармейске и Купянске заблокированы и окружены.

Ранее на Украине призвали командование ВСУ принять «непопулярные решения» по Красноармейску.

