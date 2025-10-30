На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин связал испытания «Посейдона» с разработкой «Буревестника»

Володин: РФ провела испытания «Посейдона» благодаря созданию «Буревестника»
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

РФ благодаря созданию крылатой ракеты «Буревестник» смогла провести испытания подводного аппарата «Посейдон». Об этом на пленарном заседании заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Создание «Буревестника» дало возможность провести испытания «Посейдона». Вообще нет равных этому оружию», — отметил парламентарий.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Спустя три дня глава государства встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данного аппарата превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов его перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» может рассматриваться как оружие Судного дня.

