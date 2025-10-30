На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии призвали Запад серьезно относиться к появлению «Буревестника» и «Посейдона»

Профессор Малинен: Западу нужно считаться с «Буревестником» и «Посейдоном»
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Странам Запада нужно серьезно относиться к появлению у России крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«И «Буревестник», и «Посейдон» — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится хорошо», — написал профессор.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с участниками боевых действий на Украине в Центральном военном госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве. В ходе беседы глава государства рассказал, что РФ провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Его мощность значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов перехвата данного аппарата не существует, подчеркнул президент.

26 октября Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Ранее в Кремле рассказали, почему Путин поделился об испытаниях «Посейдона» и «Буревестника».

