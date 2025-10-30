На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, почему Путин поделился об испытаниях «Посейдона» и «Буревестника»

Песков: участникам СВО было интересно узнать о «Посейдоне» и «Буревестнике»
true
true
true
close
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин рассказал российским военнослужащим об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, а также новой ракеты «Буревестник».

«Он (Путин) рассказывал о «Буревестнике» в воскресенье (26 октября). А об испытании, которое было позавчера, он рассказал вчера (испытание «Посейдона» — прим. ред.). Президент сам пояснил, сказал, наверняка нашим бойцам интересно знать, что происходит в широком контексте обеспечения безопасности России», — поделился пресс-секретарь российского лидера.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве, сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам российского лидера, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе призвали Владимира Зеленского к переговорам после заявления Путина о «Посейдоне».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами