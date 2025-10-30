В Кремле рассказали, почему Путин поделился об испытаниях «Посейдона» и «Буревестника»

Песков: участникам СВО было интересно узнать о «Посейдоне» и «Буревестнике»

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему президент России Владимир Путин рассказал российским военнослужащим об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, а также новой ракеты «Буревестник».

«Он (Путин) рассказывал о «Буревестнике» в воскресенье (26 октября). А об испытании, которое было позавчера, он рассказал вчера (испытание «Посейдона» — прим. ред.). Президент сам пояснил, сказал, наверняка нашим бойцам интересно знать, что происходит в широком контексте обеспечения безопасности России», — поделился пресс-секретарь российского лидера.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве, сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам российского лидера, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе призвали Владимира Зеленского к переговорам после заявления Путина о «Посейдоне».