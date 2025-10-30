Стало известно о повреждении в Чернигове объекта критической инфраструктуры

В расположенном на севере Украины Чернигове получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщают украинские информационные агентства.

Никаких подробностей происшедшего пока неизвестно. Об атаках на городскую критическую инфраструктуру также сообщил Telegram-канал «Общественный Чернигов».

30 октября стало известно, что на Украине ожидают массовой атаки российских дронов и ракет.

В этот же день немецкая газета Bild назвала катастрофической ситуацию в энергетической инфраструктуре Украины.

27 октября британский журнал Economist сообщил, что Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны Вооруженных сил РФ состоит в том, чтобы сделать территории на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

Ранее эксперт посоветовал жителям Киева провести зиму вне города.