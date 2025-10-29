В Кремле рассказали, что Путин не наблюдал за испытаниями «Посейдона» лично

Песков: Путин не наблюдал за испытаниями Посейдона, ему о них доложили

Президент Российской Федерации не наблюдал за испытаниями подводного аппарата «Посейдон» лично, главе государства доложили о них. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет… Конечно. Да, ему было доложено», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что президент РФ внимательно следил за всей информацией об испытаниях аппарата.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон», оснащенный ядерной энергетической установкой, — мощный вид оружия, который способен выводить из войны целые государства, средств противодействия ему нет.

29 октября Путин сообщил об очередных испытаниях «Посейдона». Он назвал их «огромным успехом» и уточнил, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития военно-морского флота России.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

