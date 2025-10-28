Зеленский рассказал, что ракету «Фламинго» уже использовали в бою

Вооруженные силы Украины использовали ракету местного производства «Фламинго» в бою. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет издание «Общественное».

«Фламинго» – было боевое применение. Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся», — сказал он.

До этого глава государства заявлял о сложностях в производстве «Фламинго».

В августе фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал на своей странице в соцсетях первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Он утверждал, что она способна преодолевать расстояние в 3 тыс. км. Ракету делают на Украине, и она была запущена в серийное производство. Лукацкий уточнил, что снял «Фламинго» в цехе одной из ведущих оборонных компаний республики.

Спустя несколько дней Зеленский сказал, что испытания ракеты уже прошли, и назвал ее «самой успешной», которая сейчас есть в распоряжении республики. Политик отмечал, что к концу декабря или в январе-феврале должно стартовать ее массовое производство.

