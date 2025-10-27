Зеленский рассказал о проблемах с «Фламинго»

У Украины возникли сложности при производстве ракет «Фламинго», заявил ТСН президент республики Владимир Зеленский.

«Была технологическая проблема при производстве «Фламинго». Есть задержка с финансированием», — сказал глава государства.

Однако он заверил, что госзаказ на производство ракет «будет выполнен до конца года».

В августе фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал на своей странице в соцсетях первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Он утверждал, что она способна преодолевать расстояние в 3 тыс. км. Ракету делают на Украине, и она была запущена в серийное производство. Лукацкий уточнил, что снял «Фламинго» в цехе одной из ведущих оборонных компаний республики.

Спустя несколько дней Зеленский заявил, что испытания ракеты уже прошли, и назвал ее «самой успешной», которая сейчас есть в распоряжении республики. Политик отмечал, что к концу декабря или в январе-феврале должно стартовать ее массовое производство.

