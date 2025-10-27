В МИД России высказались об испытании «Буревестника»

Испытание крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем было выполнено в полном соответствии с международными обязательствами России. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе заседания первого комитета ГА ООН, передает РИА Новости.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — сказал замглавы департамента.

26 октября президент России Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете ракеты «Буревестник». Снаряд пролетел 14 тыс. км и находился в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» не должны повредить контактам России и Соединенных Штатов Америки. Представитель Кремля добавил, что сейчас отношения между странами находятся на минимальном уровне.

