На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России высказались об испытании «Буревестника»

МИД: испытание «Буревестника» прошло в полном соответствии с обязательствами РФ
true
true
true
close
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Испытание крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем было выполнено в полном соответствии с международными обязательствами России. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе заседания первого комитета ГА ООН, передает РИА Новости.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — сказал замглавы департамента.

26 октября президент России Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете ракеты «Буревестник». Снаряд пролетел 14 тыс. км и находился в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» не должны повредить контактам России и Соединенных Штатов Америки. Представитель Кремля добавил, что сейчас отношения между странами находятся на минимальном уровне.

Ранее в России раскрыли, какое влияние «Буревестник» оказал на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами