ВСУ потеряли до 80% личного состава при контратаке в Сумской области

ТАСС: ВС РФ уничтожили до 80% штурмовиков ВСУ при контратаке в Сумской области
Reuters

До 80% штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Сумской области при попытке контратаковать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового полка», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что другие военные отступили на исходные позиции. Он отметил, что на Сумском направлении бойцы российской группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на правом фланге наступления на 200 м, а также успешно отразили украинское наступление.

Накануне украинское издание «Общественное» писало, что взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области на северо-востоке Украины. Информации о том, где конкретно был взрыв, а также какие объекты пострадали, издание не приводит.

26 октября Минобороны России сообщило, что украинская армия за сутки потеряла более 190 человек из личного состава в зоне ответственности группировки войск «Север». По данным ведомства, российские подразделения нанесли удары по ряду бригад и полков ВСУ, действующих в Сумской области, в районах населенных пунктов Ленинское, Кондратовка, Груновка, Корчаковка, Искрисковщина, Варачино и Сенное.

Ранее в Европе объяснили, почему ВСУ атаковали дамбу в Белгороде.

