Украинская армия за сутки потеряла более 190 человек из личного состава в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, российские подразделения нанесли удары по ряду бригад и полков ВСУ, действующих в Сумской области, в районах населенных пунктов Ленинское, Кондратовка, Груновка, Корчаковка, Искрисковщина, Варачино и Сенное.

Также отмечается, что на Харьковском направлении поражение было нанесено подразделениям тяжелой механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ вблизи Волчанска и Бологовки. Кроме потерь в личном составе, противник лишился четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей и четырех складов с материальными запасами.

Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Центр» на Красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР.

Ранее генерал Попов заявил, что полностью уничтожить ВПК Украины можно лишь ядерным оружием.