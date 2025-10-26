Очевидцы сообщили о взрыве на северо-востоке Украины

Взрыв прогремел в городе Конотопе, расположенном в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Информации о том, где конкретно был взрыв, а также какие объекты пострадали, издание не приводит.

В данный момент Сумской области действует режим воздушной тревоги. В красной зоне также находятся Днепропетровская, Полтавская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее в воскресенье поступила информация о взрыве в Сумах.

20 октября сообщалось о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. Также они произошли в Днепропетровской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье сообщили об около 20 взрывах в Кировоградской области.