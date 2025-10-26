На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил определить класс оружия для новой ракеты «Буревестник»

Путин: необходимо определить, к какому классу оружия относится «Буревестник»
true
true
true
close
РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил определить, к какому классу оружия относится новая ракета «Буревестник». Об этом глава государства заявил на совещании с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками российских войск.

По словам Путина, нужно будет ещё определиться, что такое «Буревестник», к какому классу оружия эта новая ракета относится.

26 октября Путин заявил, что испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены. Он назвал новое оружие «уникальным изделием».

10 октября президент РФ в ходе пресс-конференции в Таджикистане отметил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Он заявил, что выпуск оружия был анонсирован, а на данный момент оно проходит испытания.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами