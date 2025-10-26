ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В публикации отмечается, что российские военные с помощью дронов нанесли прицельные удары по украинским войскам в опорных пунктах и при передвижении по лесополосам. Операторы наносили точечные удары и сбрасывали снаряды с беспилотников после получения целеуказаний.

До этого в Минобороны заявили, что войска российской группировки «Восток» за прошедшие сутки продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины.

26 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях в зоне СВО. Глава государства побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

Ранее в России оценили потери ВСУ за 3,5 года СВО.