Стало известно о продвижении группировки войск «Восток» в глубину обороны ВСУ

Войска российской группировки «Восток» за прошедшие сутки продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, военные «Востока» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Новоалександровка, Даниловка, Орестополь, Тихое и Покровское Днепропетровской области.

Также в Минобороны заявили, что в зоне ответственности группировки противни потерял до 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

26 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях в зоне СВО. Глава государства побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

Во время заседания он, в частности, отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее в России оценили потери ВСУ за 3,5 года СВО.