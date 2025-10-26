Минобороны: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1515 военнослужащих

Украинские военнослужащие за минувшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции 1 515 военных. Это следует из сводки министерства обороны России.

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 190 военных, «Запада» — до 230 военнослужащих, «Южной» — свыше 240, «Центра» — до 505, «Востока» — до 300, «Днепра» — до 50 военнослужащих.

Российская группировка войск «Центр» нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, противник потерял до 505 военнослужащих.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Центр» на Красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР.

До этого Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о замысле плановой тренировки стратегических ядерных сил.

Ранее российские военные взяли под контроль село Проминь в ДНР.