В районе населенного пункта Светличное в Харьковской области нанесли удар по крупному скоплению личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По их данным, огонь РСЗО пришелся по целям в лесном массиве, в результате чего противник потерял до взвода живой силы, а также несколько единиц техники.

На полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении, заявив, что формирование зоны безопасности развивается в соответствии с планом. Он также отметил, что освобождение Волчанска является вопросом времени. По текущей обстановке, группировка «Запад» установила контроль над почти двумя третями Купянска, включая его центральную часть.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы РФ вывели из строя установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS украинских формирований. Ударам подверглась техника ВСУ на Сумском направлении.

Ранее в Сумской области почти полностью ликвидировали роту 47-й бригады ВСУ.