Силы ПВО сбили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили третий за ночь дрон, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Также он заявил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого Собянин рассказал об уничтожении двух дронов, которые направлялись к Москве.

Утром 24 октября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Ранее беспилотник взорвался в подмосковном Реутове.