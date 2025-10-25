На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО сбили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили третий за ночь дрон, летевший на Москву
true
true
true
close
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max.

Также он заявил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого Собянин рассказал об уничтожении двух дронов, которые направлялись к Москве.

Утром 24 октября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Ранее беспилотник взорвался в подмосковном Реутове.

