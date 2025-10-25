Силы ПВО сбили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за ночь беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере Max.
Также он заявил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Незадолго до этого Собянин рассказал об уничтожении двух дронов, которые направлялись к Москве.
Утром 24 октября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.
Ранее беспилотник взорвался в подмосковном Реутове.