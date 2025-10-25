Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один летевший на столицу беспилотник.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении главы региона.

Незадолго до этого Собянин также сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву.

В ночь на 24 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о взрыве в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Вечером в пятницу министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя регионами России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. Как уточнили в Минобороны, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь дронов – над Белгородской областью и по одному – над территориями Калужской и Смоленской областей.

