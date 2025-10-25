На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпредставитель российского президента заявил, что РФ заинтересована в завершении конфликта на Украине

Дмитриев: РФ заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.

По словам Дмитриева, в Москве хотели бы именно дипломатического завершения российско-украинского конфликта.

«Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту», — подчеркнул он.

Дмитриев также заявлял, что Украина движется к более реалистичной позиции по урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

24 октября Дмитриев прибыл в США, где у него запланированы встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план на Украине должен начаться с прекращения огня, после чего должны последовать переговоры.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп требует от Зеленского пойти на условия РФ.

