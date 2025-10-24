Над двумя российскими регионами сбили семь украинских дронов

МО РФ: уничтожено семь БПЛА ВСУ над Калужской областью и Московским регионом

Утром 24 октября над двумя регионами России — Калужской и Московской областями уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Четыре над территорией Калужской области и три над Московским регионом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотники ликвидировали с 08:00 до 10:00 мск.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже власти городского округа сообщили, что всем пострадавшим предоставят временное жилье и помогут с ремонтом.

Ранее жительница Красногорска рассказала «Газете.Ru» об атаке БПЛА на жилой дом.