Пострадавшим при атаке беспилотника в Красногорске помогут с жильем

Глава Красногорска Волков: пострадавшим при атаке дрона выдадут временное жилье
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти предоставят всем пострадавшим при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Красногорске временное жилье, а также поможет с ремонтом квартир. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в своем Telegram-канале .

«Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом», — говорится в сообщении.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее жительница Красногорска рассказала «Газете.Ru» об атаке БПЛА на жилой дом.

