Делегации ФАТХ и ХАМАС начали встречу в Египте

Делегации палестинских движений ФАТХ и ХАМАС проводят переговоры в Каире. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсуждают послевоенное устройство анклава. Делегацию ХАМАС возглавляет лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хейя, ФАТХ — вице-президент Палестинской национальной администрации (ПНА).

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.