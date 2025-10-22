На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна личность сбившего дрон ВСУ из карабина в Дагестане

Mash Gor: замглавы села Новокули сбил дрон ВСУ в Дагестане из карабина
Inna Varenytsia/Reuters

Мужчиной, который сбил украинский дрон в Дагестане последним патроном из карабина, оказался замглавы села Новокули Рамазан Магомедов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Чиновник заметил, что односельчане стреляют по летящему дрону, после чего достал свой охотничий карабин «Сайга» и последним патроном сбил беспилотник.

Магомедов рассказал, что был рад удачному выстрелу. По его словам, дрон направлялся к магазину, но после попадания упал в поле и не причинил никакого ущерба.

До этого о жителе Дагестана, который сбил из винтовки украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), писал Telegram-канал SHOT.

22 октября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что украинские войска атаковали предприятие в регионе. Он рассказал, что на месте происшествия работают сотрудники профильных служб. Информация о разрушениях уточняется. Также принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. На момент публикации, никаких сведений о пострадавших не поступало.

Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. Авторы публикации предположили, что за основу таких БПЛА мог быть взят дрон типа «Чаклун», способный преодолевать расстояние до 900 км.

Ранее в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
