Появилось видео запуска ракет в рамках тренировки ядерных сил России

Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил РФ. Соответствующие кадры доступны на сайте ведомства.

В среду Вооруженные силы России отработали применение наземной, морской и авиационной составляющих стратегических ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина.

В рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил России выполнены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С космодрома Плесецк произведен пуск МБР «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке. Одновременно атомная подводная лодка «Брянск» из акватории Баренцева моря осуществила пуск баллистической ракеты «Синева». Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил о подготовке НАТО к войне с Россией.