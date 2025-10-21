Сальдо заявил о невозможности форсирования ВСУ Днепра

При текущем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсирование Днепра является крайне сложной и безнадежной задачей. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом он отметил, что отдельные диверсионные группы (ДРГ) на лодках время от времени пытаются перебраться на левый берег Днепра и практически всегда получают отпор.

«Динамика таких попыток постоянно снижается — их становится всё меньше по сравнению с тем же 2024 годом», — подчеркнул Сальдо.

В начале октября стало известно, что украинское командование перебросило силы из Херсона вглубь правобережья Днепра. Позднее российские силы установили контроль над всеми островами в пойме реки.

В российских силовых структурах ранее сообщили, что российские войска постоянно контролируют перемещения и маневры украинских военнослужащих в районе Днепра. При обнаружении ВСУ их ликвидируют при помощи FPV-дронов и артиллерии. Уточняется, что при каждой попытке форсирования Днепра противник несет крупные потери.

Ранее в Херсонской области пресекли попытку ВСУ перебраться на левый берег Днепра.