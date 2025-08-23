На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В силовых структурах РФ рассказали о круглосуточном контроле района Днепра

ТАСС: ВС РФ круглосуточно контролируют перемещения и маневры ВСУ у Днепра
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Подразделения Вооруженных сил России на постоянной основе контролируют перемещения и маневры украинских военнослужащих в районе реки Днепр. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что при обнаружении ВСУ на них обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-беспилотников и артиллерии.

Также в силовых структурах сообщали, что ВСУ при каждой попытке форсирования Днепра несут крупные потери.

До этого оператор ударного беспилотника группировки войск «Днепр» с позывным Хаба рассказал, что российские дроноводы обнаружили и за час уничтожили группу французских наемников на правом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, наемники раскладывали оборудование и готовились бить по позициям ВС РФ. Российские операторы БПЛА сбросили на пикапы противника взрывчатку и отработали по французам FPV-дронами. Он добавил, что нередко видел на правом берегу Днепра не только французских, но и грузинских наемников.

Ранее украинские власти эвакуировали около 200 человек из района Корабел в Херсоне.

