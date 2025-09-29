На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсонской области пресекли попытку ВСУ перебраться на левый берег Днепра

Глава Херсонской области: ВС РФ уничтожили лодку ВСУ, пытавшуюся пересечь Днепр
Российские военнослужащие пресекли попытку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебраться на левый берег реки Днепр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, одна из лодок ВСУ вместе с десантом была уничтожена на ходу. Вооруженные силы РФ нанесли удар по технике украинских войск с помощью FPV-дрона.

«Еще три [лодки] подорваны на стоянках сбросами осколочно-фугасных боеприпасов», — говорится в заявлении.

26 сентября глава Алешкинского округа Херсонской области Руслан Хоменко рассказал, что украинские бойцы за неделю около 700 раз атаковали населенные пункты, расположенные на территории района. Целями становились Алешки, Великие Копани, Брилевка, Раденск, Счастливое, Челбурда, Абрикосовка и Виноградово.

Как отметил чиновник, ВСУ наносили удары с помощью артиллерийских орудий и беспилотников. В результате повреждения получили девять жилых домов, продуктовый магазин, склады, гражданские автомобили, промышленные зоны и иные объекты.

Ранее военные ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области.

СВО: последние новости
