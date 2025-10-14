Россия взяла под контроль все острова в пойме Днепра в Херсонской области

Вооруженные силы России установили контроль над последним из островов в пойме Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил командир группы штурмовиков 205-й Майкопской бригады группировки войск «Днепр» с позывным «Алабай».

По его словам, перед группой штурмовиков была поставлена боевая задача зайти на Переяславский остров и взять его под контроль, выбив оттуда группы ВСУ и не дать им зайти на российские боевые позиции.

Путем слаженной работы российским бойцам удалось справиться с поставленной задачей и взять под контроль все острова, отметил командир группы штурмовиков.

Херсонская область — бывший субъект Украины. В состав России по итогам референдума она вошла в сентябре 2022 года. В регионе была сформирована военно-гражданская администрация, которую возглавил Владимир Сальдо. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее сообщалось, что мародерство участилось в подконтрольном Киеву Херсоне.