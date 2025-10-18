Военкор рассказал, куда движутся ВС РФ после взятия Плещеевки

Поддубный: ВС РФ после взятия Плещеевки пробивают дорогу к Константиновке

Российские войска после взятия Плещеевки пробивают дорогу к окраинам Константиновки. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Сейчас бои идут за Иванополье. Бойцы ГрВ «Южная» пробивают дорогу к юго-восточным окраинам Константиновки», — написал он.

Министерство обороны РФ сообщило о взятии Плещеевки 18 октября. В ведомстве рассказали, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Юг».

12 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные расширяют контроль на Константиновском направлении и ведут бои на подступах к Константиновке.

В своем видеообращении глава ДНР также рассказал о зачистке территории южнее Клебан-Быкского водохранилища, а также о боях за Плещеевку и Иванополье. Пушилин добавил, что командование украинских войск продолжает перебрасывать подкрепление к Константиновке.

Ранее Пушилин заявил о контратаке ВСУ у Добропольского выступа.