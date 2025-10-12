Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в ДНР

Пушилин заявил, что ВСУ пытаются контратаковать у Добропольского выступа в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки контратаковать у Добропольского выступа в Донецкой народной республике (ДНР), но российские войска продолжают удерживать позиции. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«И еще коснусь Добропольского выступа. Противник пытается всеми возможными способами контратаковать, но наши подразделения, несмотря на всю сложность боев, продолжают удерживать», — сказал Пушилин.

По словам чиновника, этот выступ выполняет свой функционал, который на него возложило командование ВС России.

7 октября в Минобороны РФ сообщили, что бойцы российской группировки войск «Юг» взяли под контроль Федоровку в ДНР. По данным российского оборонного ведомства, были нанесены удары по живой силе противника в населенных пунктах Дроновка, Плещеевка, Северск, а также Закотное, Резниковка и Константиновка. В ходе боев украинская сторона потеряла порядка 100 солдат, а также танки и другую технику.

