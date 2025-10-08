В России назвали последствие угроз США о передаче Украине ракет Tomahawk

Угрозы США поставить Украине Tomahawk подвели черту под встрече президентов на Аляске, заявил «Газете.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Поднимая тему о передаче Киеву Tomahawk Соединенные Штаты перешли к тактике давления и попыток принудить Россию к чему-то. Однако из опыта предыдущей американской администрации известно, что подобная тактика не работает. Подобные угрозы лишь подводят черту под всем, чего удалось достичь на встрече президентов США и России на Аляске, об этом примерно и заявил Рябков», — сказал политолог.

Лукьянов напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе однозначно сказал, что поставки Tomahawk не повлияют кардинально на ход боевых действий, но станут серьезным ударом по российско-американским отношениям.

«Tomahawk в любом случае является оружием серьезным и знаковым, а потому даже минимальные поставки негативно скажутся на переговорном процессе Вашингтона и Москвы», — добавил эксперт.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан.

Он также призвал США трезво и здраво подойти к вопросу поставок Украине ракет Tomahawk.

