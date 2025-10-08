«По гражданским»: в МИД рассказали, как Украина будет применять ракеты Tomahawk

Посол Мирошник: Киев будет использовать Tomahawk для ударов по гражданским

Украина намерена использовать дальнобойные американские ракеты Tomahawk для ударов по гражданскому населению. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям украинского режима Родион Мирошник.

«Киев именно так отвечает на вопрос Трампа, по каким целям ВСУ намерены применять ракеты! Ответ очевиден - по гражданским!», — подчеркнул он.

До этого глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Газете.Ru», что угрозы США поставить Украине Tomahawk подвели черту под встрече президентов на Аляске.

Лукьянов напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе однозначно сказал, что поставки Tomahawk не повлияют кардинально на ход боевых действий, но станут серьезным ударом по российско-американским отношениям.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан.

