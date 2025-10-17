В Киеве раскрыли, что необходимо ВСУ для нового наступления

Возможность «наступательной операции» Вооруженных сил Украины, о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп, зависит от плана и оружия, которое Киеву передадут союзники. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

«Оно (наступление. — «Газета.Ru») зависит от оружия, который мы получим, и одобренного плана», — сказал собеседник издания.

15 октября Трамп опять призвал президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Глава Белого дома сообщил, что на текущей неделе обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским предстоящее наступление ВСУ и выделение Киеву ракет Tomahawk.

23 сентября Трамп во время встречи с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом американский лидер отметил, что Украина при поддержке Европейского союза «сможет вернуть всю изначальную территорию».

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.