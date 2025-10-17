На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине признали потери после удара по учебному центру ВСУ

Командование ВСУ признало потери после удара по военному учебному центру
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери после удара по учебному центру, заявили представители украинского оперативного командования «ЮГ». Об этом сообщает «Зеркало недели».

В публикации отмечается, что удар был совершен двумя баллистическими ракетами. По данному факту началось служебное расследование со стороны военной службы правопорядка.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия продолжает работы по усилению безопасности учебных центров в связи с угрозами ракетных и беспилотных атак.

30 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области. По предварительным данным, в результате атаки украинская армия понесла потери в виде около 200 человек.

После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил максимально перевести процесс обучения военных «под землю».

Ранее сообщалось об ударе по ресторану, где проходило совещание ВСУ и инструкторов НАТО.

