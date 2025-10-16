Балицкий отреагировал на гибель военкора РИА Новости в зоне СВО

Балицкий выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Зуева в зоне СВО

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева и пожелал скорейшего выздоровления его коллеге Юрию Войткевичу. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале после удара БПЛА ВСУ по журналистам.

В своем обращении Балицкий охарактеризовал погибшего и раненого журналистов как людей чести и патриотов.

«Знаю ребят, они работали в Запорожской области с начала 2022 года. Люди чести, самоотверженные и патриотичные», — написал губернатор.

Он также принес соболезнования родным, друзьям и коллегам Зуева, а Войткевичу пожелал скорейшего восстановления.

О гибели Зуева стало известно вечером 16 октября.

В апреле военный корреспондент Семен Еремин погиб в зоне специальной военной операции после атаки беспилотного летательного аппарата.

