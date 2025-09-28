В Белгородской области двое мужчин погибли от дрона и взрывного устройства

Гладков сообщил о гибели мирных жителей при взрывах в Белгородской области

В Белгородской области за утро погибли два мирных жителя в результате взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из мужчин скончался в больнице после утренней детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Несмотря на усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.

Еще один трагический случай произошел в селе Репяховка Краснояружского района, где местный житель погиб на месте, подорвавшись на взрывном устройстве.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и вновь обратился к жителям приграничных районов с просьбой не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру 112.

Этой же ночью при налете беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека. Гладков рассказал, что в городе Шебекино два БПЛА атаковали производственное предприятие, были ранены два сотрудника. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, а женщина — осколочные ранения руки и головы. Их госпитализировали.

Прошлым вечером Белгород подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета в дорожное полотно было повреждено остекление в коммерческом объекте.

