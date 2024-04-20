Стали известны подробности гибели военкора Еремина

Военный корреспондент российского информационного телеканала «Известия» Семен Еремин погиб в зоне специальной военной операции (СВО) после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал издания.

Отмечается, что журналист погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ): после сброса боеприпаса с беспилотника он получил ранение, впоследствии скончался.

Еремин работал специальным корреспондентом «Известий» с 2017 года. Последний репортаж журналиста в издании вышел два дня назад — в нем он рассказал о том, как военные Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотниками с использованием дробовиков.

Как рассказали в «Известиях», Еремин работал в зоне проведения спецоперации РФ на Украине с ее начала, в том числе в Волновахе в марте 2022 года, где российские силы сняли флаг Украины на въезде в город.

Кроме того, он одним из первых показал работу российских БПЛА «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».

За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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